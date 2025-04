Governo Federal monta força-tarefa para combater sonegação de impostos Especialistas alertam que a sonegação afeta negativamente a arrecadação de tributos, prejudicando investimentos em infraestrutura e serviços sociais RJ Record Interior RJ|Do R7 11/04/2025 - 16h35 (Atualizado em 11/04/2025 - 16h35 ) twitter

A reportagem do RJ Record mostra a crescente preocupação com a sonegação de impostos no Brasil, que gera um prejuízo anual de mais de R$ 100 bilhões.

O Governo Federal está formando uma força-tarefa para enfrentar esse problema em todo o país.

Durante uma operação da Polícia Rodoviária Federal, foram apreendidas mercadorias sem nota fiscal, evidenciando a prática de evasão fiscal.

Especialistas alertam que a sonegação afeta negativamente a arrecadação de tributos, prejudicando investimentos em infraestrutura e serviços sociais.

A reportagem explora as consequências sociais e econômicas da sonegação, ressaltando a importância de práticas comerciais legalizadas para a saúde financeira do Estado.