Grande quantidade de fuligem chamou a atenção no céu de Campos (RJ)
O fenômeno, associado à queima de cana-de-açúcar, espalhou partículas de carbono, afetando a saúde respiratória e sujando roupas e varandas
Uma nuvem de fuligem mudou drasticamente o cenário em Campos dos Goytacazes (RJ), cobrindo o céu azul e causando transtornos. O fenômeno, associado à queima de cana-de-açúcar, espalhou partículas de carbono, afetando a saúde respiratória e sujando roupas e varandas. Ventos fortes intensificaram a dispersão, transformando a fuligem em micropedaços que se espalharam por toda a cidade.