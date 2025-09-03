Logo R7.com
Grande quantidade de fuligem chamou a atenção no céu de Campos (RJ)

O fenômeno, associado à queima de cana-de-açúcar, espalhou partículas de carbono, afetando a saúde respiratória e sujando roupas e varandas

RJ Record Interior RJ|Do R7

Uma nuvem de fuligem mudou drasticamente o cenário em Campos dos Goytacazes (RJ), cobrindo o céu azul e causando transtornos. O fenômeno, associado à queima de cana-de-açúcar, espalhou partículas de carbono, afetando a saúde respiratória e sujando roupas e varandas. Ventos fortes intensificaram a dispersão, transformando a fuligem em micropedaços que se espalharam por toda a cidade.

