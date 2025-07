Grave acidente em Bom Jesus do Itabapoana (RJ) deixa duas pessoas gravemente feridas Dois veículos colidiram, resultando no capotamento de um carro branco RJ Record Interior RJ|Do R7 17/07/2025 - 19h55 (Atualizado em 17/07/2025 - 19h55 ) twitter

Um acidente grave ocorreu em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), envolvendo uma colisão seguida de capotamento na Avenida José Oliveira Borges. Dois veículos colidiram, resultando no capotamento de um carro branco, deixando duas pessoas gravemente feridas. As vítimas foram resgatadas pelos bombeiros e encaminhadas ao Hospital São Vicente de Paulo. A via foi interditada, mas já está liberada.