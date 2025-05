Guarda Municipal inicia fiscalização de bicicletas elétricas em Rio das Ostras (RJ) A conscientização é essencial para evitar acidentes e garantir a segurança de todos RJ Record Interior RJ|Do R7 20/05/2025 - 20h44 (Atualizado em 20/05/2025 - 20h44 ) twitter

O aumento do uso de bicicletas elétricas em Rio das Ostras (RJ) levou a Guarda Civil Municipal a iniciar treinamentos para fiscalização preventiva. Com cerca de 130 mil veículos autopropelidos na cidade, a preocupação com a segurança e o cumprimento da legislação é crescente. O treinamento visa orientar os condutores sobre o uso correto e seguro dos veículos.