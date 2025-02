Hacker de quadrilha cibernética é preso em Casimiro de Abreu (RJ) Suspeito fazia parte de grupo que invadia contas do governo e acessava dados sigilosos RJ Record Interior RJ|Do R7 24/02/2025 - 12h47 (Atualizado em 24/02/2025 - 12h47 ) twitter

Um homem apontado como integrante de uma quadrilha especializada em crimes cibernéticos foi preso em Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, o grupo invadia contas do governo e acessava informações sigilosas, tendo como alvos principais os órgãos governamentais.

Durante a operação, agentes apreenderam R$48 mil em espécie na casa onde o hacker estava. A ação faz parte de um esforço para desarticular a organização criminosa e coibir ataques virtuais que comprometem dados sigilosos e a segurança pública.