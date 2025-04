Hérmes Júnior é anunciado como novo técnico do Americano Novo treinador foi anunciado após Marcelinho Paraíba ser demitido antes mesmo de estrear no comando do clube RJ Record Interior RJ|Do R7 09/04/2025 - 10h17 (Atualizado em 09/04/2025 - 10h17 ) twitter

Depois de Marcelinho Paraíba ter sido demitido antes mesmo de estrear no comando do Americano, o clube já anunciou o novo treinador para a temporada: Hermes Júnior. O treinador foi a escolha do clube para a disputa da série A2 e da Copa Rio. O técnico estava no comando técnico do time sub-20 do Nova Iguaçu.