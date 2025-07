Homem é assassinado a facadas em Búzios (RJ) e tem parte do corpo queimada A Polícia Civil investiga o caso para identificar a vítima RJ Record Interior RJ|Do R7 23/07/2025 - 19h28 (Atualizado em 23/07/2025 - 19h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi encontrado morto em Búzios (RJ), na localidade de Fazendinha, com marcas de facadas e partes do corpo queimadas. A Polícia Civil investiga o caso para identificar a vítima e o autor do crime, que chocou a população pela crueldade. O corpo foi levado para o IML de Cabo Frio. Moradores locais não conhecem a vítima, dificultando as investigações.