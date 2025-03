Homem é encontrado morto dentro de carro no Canal Campos-Macaé Ronaldo Gomes da Silva, de 58 anos, teria saído de casa na tarde de domingo (23) para ir a um bar, mas perdeu o controle do carro e caiu no canal

