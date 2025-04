Homem é preso ao tentar furtar materiais em uma torre em Arraial do Cabo (RJ) A prisão ocorreu após denúncias anônimas, levando a polícia a capturar o suspeito no local RJ Record Interior RJ|Do R7 25/04/2025 - 20h08 (Atualizado em 25/04/2025 - 20h08 ) twitter

Um homem foi preso em flagrante ao tentar furtar uma torre no Pontal em Arraial do Cabo (RJ). A prisão ocorreu após denúncias anônimas, levando a polícia a capturar o suspeito no local com ferramentas e uma mochila contendo cadeados e chaves. O suspeito já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime no mesmo local em 2020.