Homem é preso após abusar de enteada de 11 anos em Campos dos Goytacazes (RJ) A mãe da vítima denunciou o caso, o que levou à investigação e à condenação do agressor RJ Record Interior RJ|Do R7 02/06/2025 - 19h57 (Atualizado em 02/06/2025 - 19h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi preso em Campos dos Goytacazes (RJ) por abusar sexualmente de sua enteada, que tinha 11 anos na época do crime, em 2020. A mãe da vítima denunciou o caso, levando à investigação e condenação do agressor a 16 anos e 4 meses de prisão. Ele foi localizado no mesmo bairro onde o crime ocorreu e levado à delegacia especializada antes de ser encaminhado à prisão.