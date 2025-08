Homem é preso com 57 pés de maconha em casa O homem, de 36 anos, foi levado à delegacia e o caso registrado RJ Record Interior RJ|Do R7 01/08/2025 - 19h45 (Atualizado em 01/08/2025 - 19h45 ) twitter

Em São Pedro da Aldeia (RJ), um homem foi preso após denúncia anônima de tráfico de drogas. Policiais do 25º Batalhão encontraram 57 pés de maconha e 60 gramas da droga pronta para venda na residência do suspeito, localizada na Rua Manoel Araújo de Mendonça. O homem, de 36 anos, foi levado à delegacia e o caso registrado. As imagens mostram o cultivo e a comercialização dentro da casa.