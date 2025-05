Homem é preso em Rio das Ostras (RJ) após furtar perfumes caros de shopping As câmeras de segurança serão analisadas para identificar as suspeitas RJ Record Interior RJ|Do R7 23/05/2025 - 19h36 (Atualizado em 23/05/2025 - 19h36 ) twitter

Um homem foi preso em Rio das Ostras (RJ), suspeito de furtar lojas em um shopping. Ele foi encontrado com vários frascos de perfumes caros. A Polícia Civil identificou uma quadrilha com três mulheres, que conseguiram fugir. As câmeras de segurança serão analisadas para identificar as suspeitas. A prisão foi formalizada e o suspeito aguarda transferência para o sistema prisional.