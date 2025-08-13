Homem é preso por divulgar vídeos íntimos da ex-namorada
Penas que punem crimes cibernéticos incluem reclusão e multa
Em Macaé, um homem foi preso por divulgar vídeos íntimos da ex-namorada, destacando a aplicação das leis Carolina Dieckmann e Rose Leonel. Essas legislações visam punir crimes cibernéticos e proteger a intimidade das mulheres, com penas que incluem reclusão e multa. O aumento de casos de difamação contra mulheres no Rio reforça a importância de registrar provas antes de deletar dados.