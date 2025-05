Homem é preso por tentativa de homicídio e corrupção de menores em Itaperuna (RJ) A vítima foi atraída para uma emboscada com a ajuda de um adolescente já apreendido em Minas Gerais RJ Record Interior RJ|Do R7 14/05/2025 - 20h27 (Atualizado em 14/05/2025 - 20h27 ) twitter

Um homem foi preso em Itaperuna, Noroeste Fluminense, por tentativa de homicídio e corrupção de menores. O suspeito foi encontrado em sua residência no bairro São Manuel, após um mandado de prisão relacionado a crimes ocorridos em 1º de abril. A vítima foi atraída para uma emboscada com a ajuda de um adolescente já apreendido em Minas Gerais. A motivação do crime seria desavenças por dívidas. As autoridades trabalham para garantir que o suspeito não seja beneficiado pela audiência de custódia.