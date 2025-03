Homem é resgatado de canal após tentar pegar pacote e cair O incidente ocorreu no canal Campos-Macaé RJ Record Interior RJ|Do R7 18/03/2025 - 11h54 (Atualizado em 18/03/2025 - 11h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi resgatado por populares, antes mesmo da chegada dos bombeiros, após cair no canal Campos-Macaé ao tentar pegar um pacote. O incidente ocorreu na Avenida José Alves de Azevedo, em Campos dos Goytacazes (RJ).

O médico sanitarista César Ronald destacou os riscos de contaminação em águas poluídas, como a leptospirose. Dados do Ministério da Saúde revelam casos contínuos de leptospirose no Rio de Janeiro, com cinco casos notificados em Campos.

Especialistas enfatizam a necessidade de acionar o Corpo de Bombeiros para garantir segurança durante resgates.