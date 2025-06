Homem faz mulher refém em banheiro de rodoviária para evitar abordagem no interior do RJ O suspeito, com antecedentes criminais, foi preso RJ Record Interior RJ|Do R7 24/06/2025 - 20h17 (Atualizado em 24/06/2025 - 20h17 ) twitter

Na rodoviária Roberto da Silveira, em Campos (RJ), um homem armado com uma estaca fez duas mulheres reféns no banheiro. Rosilane, funcionária do local, relatou momentos de pânico, mas a rápida ação da polícia garantiu a segurança. O suspeito, com antecedentes criminais, foi preso. O incidente gerou tumulto, mas a rotina já foi retomada.