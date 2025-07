Homem fica ferido em incêndio de grandes proporções em área residencial em Campos (RJ) O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas RJ Record Interior RJ|Do R7 29/07/2025 - 19h15 (Atualizado em 29/07/2025 - 19h15 ) twitter

Um incêndio de grandes proporções ocorreu no bairro Parque Guarus, em Campos (RJ), ferindo uma pessoa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas após 1 hora e 20 minutos de trabalho intenso. A fumaça cinza indicava a queima de plástico e papel. A vítima, com queimaduras moderadas, foi levada ao hospital. As causas do incêndio ainda estão sob investigação.