Homem pede celular emprestado, foge com o aparelho e acaba detido pela polícia
O suspeito pediu o aparelho emprestado para fazer uma ligação e fugiu em seguida
Em Campos dos Goytacazes (RJ), um homem de 59 anos foi preso em flagrante após furtar um celular no centro da cidade. O suspeito pediu o aparelho emprestado para fazer uma ligação e fugiu em seguida. A vítima pediu ajuda, e os policiais iniciaram uma perseguição a pé, conseguindo capturá-lo. O celular foi recuperado e devolvido à proprietária. O homem foi encaminhado à delegacia e permanece preso.