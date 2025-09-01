Homem pede celular emprestado, foge com o aparelho e acaba detido pela polícia O suspeito pediu o aparelho emprestado para fazer uma ligação e fugiu em seguida RJ Record Interior RJ|Do R7 01/09/2025 - 19h15 (Atualizado em 01/09/2025 - 19h15 ) twitter

Em Campos dos Goytacazes (RJ), um homem de 59 anos foi preso em flagrante após furtar um celular no centro da cidade. O suspeito pediu o aparelho emprestado para fazer uma ligação e fugiu em seguida. A vítima pediu ajuda, e os policiais iniciaram uma perseguição a pé, conseguindo capturá-lo. O celular foi recuperado e devolvido à proprietária. O homem foi encaminhado à delegacia e permanece preso.