Homem quebra vidro de carro e é preso após voltar com chaveiro para abrir o veículo O dono do carro, que havia deixado o veículo para visitar o filho recém-nascido, encontrou pertences do suspeito dentro do carro RJ Record Interior RJ|Do R7 02/09/2025 - 20h31 (Atualizado em 02/09/2025 - 20h31 )

Em Campos dos Goytacazes (RJ), um homem foi preso em flagrante ao tentar furtar um carro estacionado. Após passar a noite no veículo, ele tentou ligar o carro com a ajuda de um chaveiro, mas foi surpreendido pela polícia. O dono do carro, que havia deixado o veículo para visitar o filho recém-nascido, encontrou pertences do suspeito dentro do carro. O prejuízo foi de R$ 600 para reparar o vidro quebrado.