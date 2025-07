Hospitais do interior do RJ fazem procedimento de captação de órgãos e ajudam sistemas do Brasil O Sistema Único de Saúde lidera globalmente em transplantes públicos, com 87% dos procedimentos financiados pelo governo RJ Record Interior RJ|Do R7 10/07/2025 - 19h49 (Atualizado em 10/07/2025 - 19h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Brasil, cerca de 78 mil pessoas aguardam transplantes, com o rim sendo o órgão mais demandado. O Sistema Único de Saúde lidera globalmente em transplantes públicos, com 87% dos procedimentos financiados pelo governo. A conscientização sobre a doação de órgãos é crucial, pois uma única doação pode salvar até oito vidas. Hospitais no interior do Rio de Janeiro, como em Cabo Frio e Araruama, destacam-se na captação de órgãos, reforçando a importância do gesto solidário.