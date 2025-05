Idoso morre após fio de alta tensão se soltar no meio da rua em Campos (RJ) Outra pessoa ficou gravemente ferida e foi levada ao Hospital Ferreira Machado com queimaduras severas RJ Record Interior RJ|Do R7 07/05/2025 - 19h27 (Atualizado em 07/05/2025 - 19h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um trágico acidente em Campos dos Goytacazes (RJ) resultou na morte de Ivanildo Felizardo, de 60 anos, após ser atingido por um fio de alta tensão. Outra pessoa ficou gravemente ferida e foi levada ao Hospital Ferreira Machado com queimaduras severas.

O incidente ocorreu no Parque Jardim Bela Vista, e as autoridades ainda investigam as causas do rompimento do cabo.

Imagens chocantes mostram o corpo e a bicicleta da vítima em chamas, destacando a gravidade do ocorrido.