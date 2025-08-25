Imóveis são interditados em Búzios (RJ) após ressaca no fim de semana
As casas, usadas para aluguel por temporada, estavam vazias no momento do incidente
A ressaca do fim de semana em Búzios (RJ) resultou na interdição de nove imóveis na Praia do Canto pela Defesa Civil. As casas, usadas para aluguel por temporada, estavam vazias no momento do incidente. O avanço do mar, impulsionado por ventos do norte, causou danos significativos, incluindo o desabamento de um muro. A prefeitura interditou ruas de acesso à praia, enquanto a Defesa Civil realiza inspeções técnicas.