IMTT vai iniciar testes operacionais do novo ônibus 100% elétrico em Campos dos Goytacazes (RJ) Durante os testes, as linhas urbanas e rurais serão gratuitas, oferecendo acessibilidade RJ Record Interior RJ|Do R7 30/04/2025 - 20h29 (Atualizado em 30/04/2025 - 20h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Campos dos Goytacazes (RJ) dará início aos testes operacionais de novos ônibus 100% elétricos na próxima semana. O Instituto Municipal de Trânsito e Transportes (IMTT) lidera a iniciativa, que visa modernizar a frota de transporte público.

Durante os testes, as linhas urbanas e rurais serão gratuitas, oferecendo acessibilidade com piso baixo, sistema de ajoelhamento e rampas de acesso. Os ônibus têm autonomia de 270 km e incluem ar condicionado, prometendo conforto aos passageiros. A implementação depende de negociações financeiras com empresas e a prefeitura.