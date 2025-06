Incêndio atinge apartamento em condomínio de Campos dos Goytacazes (RJ) As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas RJ Record Interior RJ|Do R7 17/06/2025 - 15h17 (Atualizado em 17/06/2025 - 15h18 ) twitter

Um incêndio devastou um apartamento no Parque Rodoviário em Campos dos Goytacazes (RJ), deixando a família sem seus pertences. O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores e conseguiu controlar as chamas, mas o local ficou quase completamente destruído. Felizmente, não houve feridos, mas há suspeitas de que um cachorro da família tenha morrido no incidente. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.