Incêndio atinge loja de estofados em Cabo Frio (RJ) O fogo, que começou à noite, ameaçou uma casa próxima, mas não houve vítimas RJ Record Interior RJ|Do R7 04/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 04/06/2025 - 19h56 )

Um incêndio em uma loja de estofados no bairro Aquarius, em Cabo Frio (RJ), foi controlado com a ajuda de vizinhos. O fogo, que começou à noite, ameaçou uma casa próxima, mas não houve vítimas. Moradores usaram mangueiras e pás para conter as chamas até a chegada dos bombeiros. Apesar dos danos materiais, a rápida ação comunitária evitou uma tragédia maior.