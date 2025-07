Incêndio criminoso é registrado em área de proteção ambiental em Cabo Frio (RJ) Cercas irregulares foram encontradas, sugerindo tentativa de ocupação ilegal RJ Record Interior RJ|Do R7 18/07/2025 - 19h11 (Atualizado em 18/07/2025 - 19h11 ) twitter

Um incêndio criminoso foi controlado em uma área de proteção ambiental em Tamoios, Cabo Frio (RJ). Equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Crema, junto com a guarda marítima e ambiental, identificaram o foco do incêndio próximo à bacia do Rio São João. Cercas irregulares foram encontradas, sugerindo tentativa de ocupação ilegal. A prefeitura intensifica a vigilância para evitar invasões frequentes.