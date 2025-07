Incêndio destrói restaurante em Nova Friburgo (RJ) e assusta moradores As chamas intensas foram combatidas pelo Corpo de Bombeiros RJ Record Interior RJ|Do R7 21/07/2025 - 19h39 (Atualizado em 21/07/2025 - 19h39 ) twitter

Um incêndio de grandes proporções atingiu um restaurante na rua Coronel Zamith, bairro Ypu, em Nova Friburgo (RJ), causando pânico entre moradores e pedestres. As chamas intensas foram combatidas pelo Corpo de Bombeiros, que levou cerca de 40 minutos para controlar o fogo. Felizmente, não houve feridos, mas o imóvel ficou destruído. As causas do incêndio ainda estão sob investigação.