Incêndio em Italva (RJ): bombeiros controlam chamas em apartamento A causa do incêndio ainda é desconhecida RJ Record Interior RJ|Do R7 11/07/2025 - 19h31 (Atualizado em 11/07/2025 - 19h31 )

Um incêndio tomou conta de um apartamento no segundo andar de um prédio na rua José Vilarinho, em Italva (RJ). Os bombeiros levaram 2 horas e 45 minutos para controlar as chamas, utilizando dois caminhões. Apesar do trabalho intenso e da fumaça espessa, ninguém ficou ferido. A causa do incêndio ainda é desconhecida.