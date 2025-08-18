Logo R7.com
Incêndio em rede elétrica deixa centro de Campos dos Goytacazes (RJ) sem energia

O incidente, que ocorreu próximo ao Hospital Plantadores de Cana, foi causado por uma explosão em cabos de telefonia

RJ Record Interior RJ|Do R7

Um incêndio na rede elétrica no centro de Campos dos Goytacazes (RJ) causou um apagão, afetando comércios e residências. O incidente, que ocorreu próximo ao Hospital Plantadores de Cana, foi causado por uma explosão em cabos de telefonia e energia. Equipes trabalham para restabelecer o fornecimento, mas não há previsão de retorno. O trânsito na região está congestionado devido à presença de caminhões de reparo.

