Incêndio em rede elétrica deixa centro de Campos dos Goytacazes (RJ) sem energia
O incidente, que ocorreu próximo ao Hospital Plantadores de Cana, foi causado por uma explosão em cabos de telefonia
Um incêndio na rede elétrica no centro de Campos dos Goytacazes (RJ) causou um apagão, afetando comércios e residências. O incidente, que ocorreu próximo ao Hospital Plantadores de Cana, foi causado por uma explosão em cabos de telefonia e energia. Equipes trabalham para restabelecer o fornecimento, mas não há previsão de retorno. O trânsito na região está congestionado devido à presença de caminhões de reparo.