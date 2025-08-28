Incêndio em vegetação assusta moradores em Saquarema (RJ)
As chamas se alastraram rapidamente, mas foram controladas em duas horas
Um incêndio em vegetação no bairro Jaconé, em Saquarema (RJ), mobilizou moradores e o Corpo de Bombeiros. As chamas se alastraram rapidamente, mas foram controladas em duas horas, sem feridos. A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas a baixa umidade e terrenos abandonados são fatores de risco. A ação rápida dos bombeiros evitou que o fogo atingisse residências próximas.