Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Incêndio em vegetação assusta moradores em Saquarema (RJ)

As chamas se alastraram rapidamente, mas foram controladas em duas horas

RJ Record Interior RJ|Do R7

Um incêndio em vegetação no bairro Jaconé, em Saquarema (RJ), mobilizou moradores e o Corpo de Bombeiros. As chamas se alastraram rapidamente, mas foram controladas em duas horas, sem feridos. A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas a baixa umidade e terrenos abandonados são fatores de risco. A ação rápida dos bombeiros evitou que o fogo atingisse residências próximas.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.