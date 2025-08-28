Incêndio em vegetação assusta moradores em Saquarema (RJ) As chamas se alastraram rapidamente, mas foram controladas em duas horas RJ Record Interior RJ|Do R7 28/08/2025 - 20h11 (Atualizado em 28/08/2025 - 20h11 ) twitter

Um incêndio em vegetação no bairro Jaconé, em Saquarema (RJ), mobilizou moradores e o Corpo de Bombeiros. As chamas se alastraram rapidamente, mas foram controladas em duas horas, sem feridos. A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas a baixa umidade e terrenos abandonados são fatores de risco. A ação rápida dos bombeiros evitou que o fogo atingisse residências próximas.