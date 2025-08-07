INEA paralisa extração mineral em endereço em Rio Bonito (RJ)
Fiscais surpreenderam funcionários retirando areia, paralisaram a obra e apreenderam uma retroescavadeira
O Instituto Estadual do Ambiente (INEA) flagrou uma operação ilegal de extração de minério em Rio Bonito, região metropolitana do Rio. Fiscais surpreenderam funcionários retirando areia, paralisaram a obra e apreenderam uma retroescavadeira. O responsável foi multado, com penalidades que podem chegar a um milhão de reais. A ação visa combater a erosão e o desmatamento causados pela atividade ilegal.