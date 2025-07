Internações são suspensas e obras são interrompidas por causa da chuva em hospital de Cabo Frio (RJ) Pacientes foram transferidos para outras unidades RJ Record Interior RJ|Do R7 04/07/2025 - 20h10 (Atualizado em 04/07/2025 - 20h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As chuvas em Cabo Frio (RJ) causaram problemas estruturais no Hospital Municipal Otime Cardoso, suspendendo temporariamente internações. Obras de revitalização do telhado e da parte elétrica estão em andamento, com previsão de término em um mês. Enquanto isso, os atendimentos de urgência e emergência continuam. Pacientes foram transferidos para outras unidades, sem prejuízo ao atendimento.