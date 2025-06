Inverno começa sexta-feira (20): previsão é de temperaturas médias a mais altas A amplitude térmica será maior, com noites frias e dias quentes RJ Record Interior RJ|Do R7 18/06/2025 - 15h45 (Atualizado em 18/06/2025 - 15h45 ) twitter

O inverno começa oficialmente em 20 de junho, prometendo temperaturas médias a altas, especialmente no sudeste do Brasil. Apesar de uma queda recente nas temperaturas, a estação será marcada por baixa umidade e chuvas leves. A amplitude térmica será maior, com noites frias e dias quentes. Recomenda-se atenção às doenças respiratórias e à vacinação contra a gripe.