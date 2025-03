Itaperuna confirma primeiro caso de febre Oropouche: Noroeste em alerta Doença preocupa autoridades RJ Record Interior RJ|Do R7 25/03/2025 - 15h38 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h38 ) twitter

A febre Oropouche preocupa as autoridades dos municípios da região. Em Itaperuna, foi confirmado o primeiro caso da doença no município. No noroeste fluminense, também há preocupação em Porciúncula, onde o número de casos da doença quase dobrou em poucos dias.