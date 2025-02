Jovem de 12 anos desaparece no mar da Praia dos Cavaleiros, em Macaé (RJ) A última vez em que ela foi vista foi por volta das 19h de domingo (09) RJ Record Interior RJ|Do R7 11/02/2025 - 14h32 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Corpo de Bombeiros está realizando buscas pela menina Bianca Chuabi, de 12 anos. Ela estava na praia com o irmão no último domingo (09), por volta das sete horas da noite, quando entrou no mar e não foi mais vista.

Onze bombeiros estão na equipe de busca pela praia. Eles usam um bote com um aparelho que identifica objetos submersos.