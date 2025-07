Jovem de 18 anos é preso acusado de estupro e divulgação de vídeos íntimos Segundo informações, o crime aconteceu no ano passado, no município de Italva (RJ) RJ Record Interior RJ|Do R7 10/07/2025 - 14h50 (Atualizado em 10/07/2025 - 14h50 ) twitter

Um jovem de 18 anos foi preso no distrito de São João do Paraíso, em Cambuci (RJ), acusado de estupro de vulnerável. Segundo informações, o crime aconteceu no ano passado, no município de Italva (RJ). A vítima, de 13 anos na época, foi alvo de estupro e teve vídeos íntimos compartilhados sem autorização. O suspeito ainda poderá enfrentar acusações de divulgação de cena de estupro e violação de intimidade.