Jovem é encontrada morta dentro de geladeira no interior do Rio de Janeiro
A família da vítima busca justiça enquanto a polícia coleta provas e depoimentos
A Polícia Civil investiga o feminicídio de Thaís Salino de Souza, de 22 anos, encontrada morta em uma geladeira na casa do namorado em Rio das Ostras (RJ). O principal suspeito é Renan, que está foragido. A família da vítima busca justiça enquanto a polícia coleta provas e depoimentos. O caso aumenta as estatísticas de feminicídio no estado do Rio de Janeiro.