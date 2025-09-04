Jovem é encontrada morta dentro de geladeira no interior do Rio de Janeiro A família da vítima busca justiça enquanto a polícia coleta provas e depoimentos RJ Record Interior RJ|Do R7 04/09/2025 - 20h05 (Atualizado em 04/09/2025 - 20h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil investiga o feminicídio de Thaís Salino de Souza, de 22 anos, encontrada morta em uma geladeira na casa do namorado em Rio das Ostras (RJ). O principal suspeito é Renan, que está foragido. A família da vítima busca justiça enquanto a polícia coleta provas e depoimentos. O caso aumenta as estatísticas de feminicídio no estado do Rio de Janeiro.