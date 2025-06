Junho é o mês destinado à conscientização sobre a importância da doação de sangue Hemocentros no interior fluminense enfrentam estoques baixos, afetando cirurgias e emergências RJ Record Interior RJ|Do R7 03/06/2025 - 20h13 (Atualizado em 03/06/2025 - 20h13 ) twitter

Durante o mês de junho, a campanha Junho Vermelho reforça a importância da doação de sangue. Hemocentros no interior fluminense enfrentam estoques baixos, afetando cirurgias e emergências. A falta de doadores é atribuída à desinformação e ao preconceito. A campanha visa aumentar a conscientização e incentivar a doação, com eventos como a semana do doador no Hemolagos, de 9 a 14 de junho.