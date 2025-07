Lula participa da inauguração da maior usina de gás natural do Brasil Presidente também abordou a taxação de 50% nas exportações brasileiras aos EUA RJ Record Interior RJ|Do R7 28/07/2025 - 20h20 (Atualizado em 28/07/2025 - 20h20 ) twitter

O presidente Lula participou da inauguração da usina termoelétrica UTE 2 no Porto do Açu, destacando a importância da autossuficiência energética do Brasil. A usina, com capacidade de 0,7 gigawatts, é parte do PAC e representa um marco na transição energética. Lula também abordou a taxação de 50% nas exportações brasileiras aos EUA, imposta por Donald Trump, e enfatizou a busca por diálogo para evitar tarifas.