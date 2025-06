Macaé reforça segurança com 200 câmeras de monitoramento na cidade As imagens são acessíveis à Polícia Civil e Militar RJ Record Interior RJ|Do R7 26/06/2025 - 20h22 (Atualizado em 26/06/2025 - 20h22 ) twitter

A central de monitoramento em Macaé (RJ) já está em fase de testes com 200 câmeras instaladas em pontos estratégicos, transmitindo imagens em tempo real para melhorar o trânsito e combater crimes. As imagens são acessíveis à Polícia Civil e Militar, promovendo integração das forças de segurança. A expectativa é ampliar para 800 câmeras em 2025, com o projeto sob a Secretaria de Ciência e Tecnologia.