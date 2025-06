Macaé (RJ) amplia polos de vacinação contra dengue para crianças e adolescentes Vacina Qdenga é parte do programa nacional de imunização RJ Record Interior RJ|Do R7 18/06/2025 - 19h55 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A campanha de vacinação contra a dengue em Macaé (RJ) foi ampliada, agora com sete polos para facilitar o acesso de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A vacina Qdenga, parte do programa nacional de imunização, é administrada em duas doses com intervalo de 90 dias. A cidade já aplicou 250 doses em 15 dias, visando reduzir hospitalizações futuras. A vacinação é essencial para o controle da dengue, junto ao combate ao Aedes aegypti.