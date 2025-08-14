Macaé (RJ) lidera criação de empregos no Brasil com média de mil vagas semanais A cidade, conhecida como a capital nacional do petróleo, criou 5.300 vagas formais no primeiro semestre de 2025 RJ Record Interior RJ|Do R7 14/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h58 ) twitter

Macaé (RJ) destaca-se na geração de empregos, superando estados e capitais com uma média de 1.000 vagas semanais. A cidade, conhecida como a capital nacional do petróleo, criou 5.300 vagas formais no primeiro semestre de 2025. A indústria do petróleo, setores hoteleiro e gastronômico são os principais empregadores. Com novos projetos, a expectativa é de 50.000 novas vagas nos próximos anos.