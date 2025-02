Macaé (RJ) realiza o Dia D em combate à dengue Mutirão percorreu cerca de 12 bairros da cidade RJ Record Interior RJ|Do R7 13/02/2025 - 11h55 (Atualizado em 13/02/2025 - 11h55 ) twitter

No último dia 11, agentes da Prefeitura de Macaé iniciaram o Dia D no município. Eles percorreram residências e comércios em 12 bairros da cidade para procurar e eliminar focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti.

A força-tarefa continuará pelos dias seguintes em outros bairros da cidade e também na Região Serrana.