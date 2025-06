Macaé (RJ) se destaca na geração de empregos com novas empresas A cidade, impulsionada pelo setor de petróleo, vê o comércio local aquecido RJ Record Interior RJ|Do R7 26/06/2025 - 20h18 (Atualizado em 26/06/2025 - 20h18 ) twitter

Macaé, no interior do Rio de Janeiro, está em ascensão econômica com a instalação e ampliação de empresas, gerando mais de 750 vagas de emprego. Um novo supermercado no bairro Glória, com 3700 m² e 200 colaboradores, exemplifica esse crescimento. A cidade, impulsionada pelo setor de petróleo, vê o comércio local aquecido, beneficiando a economia e a oferta de empregos diretos e indiretos.