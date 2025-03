Mais de 700 policiais civis fazem centenas de prisões no Rio de Janeiro 527 criminosos foram presos na megaoperação Espoliador RJ Record Interior RJ|Do R7 14/03/2025 - 11h21 (Atualizado em 14/03/2025 - 11h21 ) twitter

A megaoperação Espoliador, deflagrada no estado do Rio de Janeiro, resultou na prisão de 527 criminosos, com a participação de mais de 700 policiais de diversas delegacias. A ação visou desarticular estruturas criminosas ligadas ao tráfico de drogas e crimes como roubo, receptação e latrocínio.

A operação também incluiu a fiscalização de estabelecimentos em Iguaba Grande, para coibir a venda de celulares roubados. Segundo a Polícia Civil, esta é a maior operação da história recente, reforçando o compromisso com a segurança pública.

Entre os presos, destaca-se Luiz Carlos de Lomba, conhecido como ‘Chocolate’, um dos líderes do tráfico no Complexo da Maré.