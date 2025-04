Médico é preso por maus-tratos a animais em Arraial do Cabo (RJ) O caso levanta questões sobre a saúde mental e a prática médica do acusado RJ Record Interior RJ|Do R7 29/04/2025 - 19h51 (Atualizado em 29/04/2025 - 19h51 ) twitter

Um médico cardiologista foi preso em Arraial do Cabo (RJ) após ser flagrado por maus-tratos a animais. A operação, realizada pela Polícia Civil em parceria com a Secretaria do Ambiente, revelou condições insalubres e procedimentos clandestinos envolvendo animais.

A psicóloga Camila Duarte comenta sobre possíveis transtornos mentais que podem ter influenciado o comportamento do médico, destacando a importância do tratamento psiquiátrico e psicológico.

A ação rápida das autoridades resultou no resgate de 11 animais, agora sob cuidados veterinários.