Megaoperação no Rio de Janeiro combate fraude na indústria do café
A ação fiscalizou 19 estabelecimentos e interditou uma fábrica
Uma operação no Rio de Janeiro apreendeu três toneladas de café adulterado, contendo até pedras. A ação, motivada por denúncias da Associação Brasileira da Indústria do Café, fiscalizou 19 estabelecimentos e interditou uma fábrica. O café fraudado pode conter impurezas como pau e casca, prejudicando a saúde. Consumidores devem verificar a certificação e desconfiar de preços muito baixos.