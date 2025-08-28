Logo R7.com
Megaoperação no Rio de Janeiro combate fraude na indústria do café

A ação fiscalizou 19 estabelecimentos e interditou uma fábrica

RJ Record Interior RJ|Do R7

Uma operação no Rio de Janeiro apreendeu três toneladas de café adulterado, contendo até pedras. A ação, motivada por denúncias da Associação Brasileira da Indústria do Café, fiscalizou 19 estabelecimentos e interditou uma fábrica. O café fraudado pode conter impurezas como pau e casca, prejudicando a saúde. Consumidores devem verificar a certificação e desconfiar de preços muito baixos.

