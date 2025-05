Menina sofre choque elétrico após colocar a mão em corrimão de escola em Cabo Frio (RJ) A concessionária de energia foi acionada para resolver o problema RJ Record Interior RJ|Do R7 19/05/2025 - 20h09 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h09 ) twitter

Em Cabo Frio (RJ), uma criança de 11 anos sofreu um choque elétrico ao tocar no corrimão de uma escola no bairro Jardim Esperança. O incidente ocorreu devido a uma tentativa de furto de cabos que deixou parte da rede elétrica exposta. A aluna foi prontamente atendida pela equipe escolar e pela avó que estava presente. A prefeitura e a Secretaria de Educação tomaram medidas imediatas para isolar a área e realizar os reparos necessários, além de informar as autoridades competentes. A concessionária de energia foi acionada para resolver o problema.