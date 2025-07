Mercado em alta: venda de veículos seminovos cresce em todo país A venda de seminovos cresceu 12% no primeiro semestre de 2025 RJ Record Interior RJ|Do R7 11/07/2025 - 19h24 (Atualizado em 11/07/2025 - 19h24 ) twitter

O mercado de carros seminovos no Brasil está em alta, impulsionado por fatores econômicos como juros elevados e inflação controlada. Com a queda nos preços dos veículos novos, consumidores optam por seminovos, que oferecem qualidade e custo-benefício. A venda de seminovos cresceu 12% no primeiro semestre de 2025, com destaque para veículos de até 3 anos de uso, ainda sob garantia de fábrica.