Merendeiras de escola municipal cobram pagamento de salário atrasado e são demitidas Caso aconteceu em Búzios (RJ) e Ministério Público está investigando RJ Record Interior RJ|Do R7 16/04/2025 - 19h57 (Atualizado em 16/04/2025 - 19h57 )

O caso da demissão de merendeiras no município de Búzios (RJ), após protestos por salários atrasados, está gerando grande repercussão. As profissionais do Colégio Municipal Paulo Freire alegam dificuldades financeiras devido à falta de pagamento, levando à intervenção do Ministério Público. A prefeitura, sob a gestão de Alexandre Martins, determinou as demissões, alegando a necessidade de manter o fornecimento de merenda escolar. O Ministério Público está investigando a regularidade do contrato com a empresa responsável e os motivos dos atrasos nos pagamentos. A situação levanta questões sobre direitos trabalhistas e a resposta das autoridades locais.